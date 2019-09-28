«Спартак» по буллитам переиграл «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Балашихе, завершилось со счётом 3:3.
В составе омского коллектива отличились Максим Чудинов, Роб Клинкхаммер и Вячеслав Войнов. У гостей шайбы забросили Александр Хохлачёв, Каспарс Даугавиньш и Патрик Херсли.
В серии буллитов победу красно-белым принёс точный бросок Робина Ганзла.
В других матчах подольский «Витязь» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (3:2 Б), а нижнекамский «Нефтехимик» обыграл минское «Динамо» (5:4 Б).
Ранее СКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ.