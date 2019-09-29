Абросимов завоевал бронзу в заплыве на 10 км на этапе Мировой серии

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Российский пловец на открытой воде Кирилл Абросимов занял третье место на дистанции 10 км на этапе Мировой серии в Китае.
Абросимов завоевал бронзу в заплыве на 10 км на этапе Мировой серии
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Россиянин отстал от лидера на 12,11 секунды.

Победу одержал голландец Ферри Вертман, а вторым стал представитель Италии Маттео Фурлан.

Ранее пловец Александр Егоров завоевал бронзу на дистанции 400 м кролем на юниорском ЧМ.

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