Абросимов завоевал бронзу в заплыве на 10 км на этапе Мировой серии
Российский пловец на открытой воде Кирилл Абросимов занял третье место на дистанции 10 км на этапе Мировой серии в Китае.
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- globallookpress.com
Россиянин отстал от лидера на 12,11 секунды.
Победу одержал голландец Ферри Вертман, а вторым стал представитель Италии Маттео Фурлан.
Ранее пловец Александр Егоров завоевал бронзу на дистанции 400 м кролем на юниорском ЧМ.
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