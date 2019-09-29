СМИ: Теннисный судья позволил себе неоднозначные высказывания в адрес подающей мячи девушки

Итальянский теннисный арбитр Джанлука Москарелла отметился неоднозначными высказываниями в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Challenger во Флоренции.

Как сообщает Bola Amarela, во время матча 1/16 финала между португальцем Педро Соузой и итальянцем Энрико Далла Валле судья недопустимым образом общался с девочкой, которая подавала мячи: он сказал ей, что она «фантастическая» и «очень сексуальная».

Помимо этого, он подбадривал Соузу, пока его соперник взял паузу в игре. «Давай, соберись. Кажется, ты слишком много думаешь. Прошу, настройся. Игра должна была закончиться 6:1, 6:1. У тебя была куча брейк-пойнтов», — говорил Москарелла португальскому теннисисту.

В итоге встреча завершилась победой Соузы со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

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