Ротенберг заявил, что в Ferrari довольны прогрессом Шварцмана

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Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг рассказал, как в команде «Формулы-1» Ferrari оценивают прогресс российского пилота их гоночной академии Роберта Шварцмана, ставшего по итогам сезона чемпионом «Формулы-3».
Ротенберг заявил, что в Ferrari довольны прогрессом Шварцмана
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«Мы общались с Ferrari — они очень довольны его выступлением. У него виден потенциал для «Формулы-1». Посмотрим, как он выступит в следующем году», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

20-летний россиянин получил титул в «Формуле-3» в своём дебютном сезоне, а также становился третьим в итальянской «Формуле-4» (2015), Еврокубке «Формулы-Renault» (2017) и европейской «Формуле-3» (2018). Он является чемпионом Toyota Racing Series 2018 года.

Ранее сообщалось, что гонка «Формулы-2» была остановлена из-за серьёзной аварии с участием Никиты Мазепина, позднее в сети появилась видеозапись инцидента.

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