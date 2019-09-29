Спенс победил Портера и завоевал титулы WBC и IBF в полусреднем весе
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Поединок продолжался все 12 раундов. Судьи раздельным решением отдали победу 29-летнему Спенсу — 116:111, 116:111, 112:115.
Таким образом, Спенс одержал свою 26-ю победу в профессиональной карьере и в четвёртый раз защитил свой титул IBF, добавив к нему пояс чемпиона WBC.
Для 31-летнего Портера это третье поражение в карьере при 30 победах и одной ничьей.
Ранее сообщалось, что Батыр Ахмедов проиграл Марио Барриосу в бою за титул чемпиона WBA.