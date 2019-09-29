Спенс победил Портера и завоевал титулы WBC и IBF в полусреднем весе

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Американец Эррол Спенс — младший одержал победу над своим соотечественником Шоном Портером в объединительном поединке за титулы чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе.
Спенс победил Портера и завоевал титулы WBC и IBF в полусреднем весе
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Поединок продолжался все 12 раундов. Судьи раздельным решением отдали победу 29-летнему Спенсу — 116:111, 116:111, 112:115.

Таким образом, Спенс одержал свою 26-ю победу в профессиональной карьере и в четвёртый раз защитил свой титул IBF, добавив к нему пояс чемпиона WBC.

Для 31-летнего Портера это третье поражение в карьере при 30 победах и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Батыр Ахмедов проиграл Марио Барриосу в бою за титул чемпиона WBA.

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