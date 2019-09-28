«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в восьмом туре Лиги 1

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«Монако» крупно обыграл «Брест» в матче восьмого тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1.

В составе монегасков отличились Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани (с пенальти), Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Гости на это ответили голом Александра Менди.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 78 минут и не отметился результативными действиями. 

«Монако» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест», имея в своём активе восемь баллов, находится на 16-й строчке.

Ранее гол Неймара принёс ПСЖ победу над «Бордо» в Лиге 1.

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