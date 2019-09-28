Вильнёв считает, что победа в «Формуле-3» придаст гонщику Шварцману уверенности

Бывший чемпион мира в автогонках класса «Формула-1» Жак Вильнёв прокомментировал победу россиянина Роберта Шварцмана в чемпионате «Формулы-3».

«Это лишь начало большого пути. Победа в «Формуле-3» — это хорошая психологическая подготовка перед «Формулой-1». Этот успех говорит, что у Роберта большой потенциал. Но теперь всё зависит только от него, от его головы и дальнейшей работы», — цитирует ТАСС Вильнёва.

20-летний Шварцман является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды «Формулы-1» Ferrari.

Ранее российский пилот Шварцман стал чемпионом «Формулы-3».