Вильнёв считает, что победа в «Формуле-3» придаст гонщику Шварцману уверенности

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира в автогонках класса «Формула-1» Жак Вильнёв прокомментировал победу россиянина Роберта Шварцмана в чемпионате «Формулы-3».
Вильнёв считает, что победа в «Формуле-3» придаст гонщику Шварцману уверенности
  • © Mandoga Media
  • globallookpress.com

«Это лишь начало большого пути. Победа в «Формуле-3» — это хорошая психологическая подготовка перед «Формулой-1». Этот успех говорит, что у Роберта большой потенциал. Но теперь всё зависит только от него, от его головы и дальнейшей работы», — цитирует ТАСС Вильнёва.

20-летний Шварцман является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды «Формулы-1» Ferrari.

Ранее российский пилот Шварцман стал чемпионом «Формулы-3».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить