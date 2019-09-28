Гамула объяснил, не станет ли результативность Шомуродова проблемой для «Ростова»

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Менеджер-селекционер и экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула в преддверии матча с «Динамо» оценил игру лучшего бомбардира РПЛ Эльдора Шомуродова.
Гамула объяснил, не станет ли результативность Шомуродова проблемой для «Ростова»
  • РИА Новости

«Успех Эльдора — это во многом заслуга Карпина и того, как грамотно он выстраивает игру коллектива и с умом использует лучшие качества своего нападающего. Беспокоиться о том, что со временем «Ростов» станет театром одного актёра в лице Шомуродова, не стоит», ― пояснил Гамула RT.

В настоящее время узбекский форвард «Ростова» Шомуровод возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги, забив восемь голов в десяти матчах.

Ранее Гамула заявил, что «Ростову» пойдёт на пользу подписание контракта с Мамаевым. 

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