Гамула объяснил, не станет ли результативность Шомуродова проблемой для «Ростова»

Менеджер-селекционер и экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула в преддверии матча с «Динамо» оценил игру лучшего бомбардира РПЛ Эльдора Шомуродова.

«Успех Эльдора — это во многом заслуга Карпина и того, как грамотно он выстраивает игру коллектива и с умом использует лучшие качества своего нападающего. Беспокоиться о том, что со временем «Ростов» станет театром одного актёра в лице Шомуродова, не стоит», ― пояснил Гамула RT.

В настоящее время узбекский форвард «Ростова» Шомуровод возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги, забив восемь голов в десяти матчах.

Ранее Гамула заявил, что «Ростову» пойдёт на пользу подписание контракта с Мамаевым.