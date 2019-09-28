Гамула объяснил, не станет ли результативность Шомуродова проблемой для «Ростова»
- РИА Новости
«Успех Эльдора — это во многом заслуга Карпина и того, как грамотно он выстраивает игру коллектива и с умом использует лучшие качества своего нападающего. Беспокоиться о том, что со временем «Ростов» станет театром одного актёра в лице Шомуродова, не стоит», ― пояснил Гамула RT.
В настоящее время узбекский форвард «Ростова» Шомуровод возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги, забив восемь голов в десяти матчах.
Ранее Гамула заявил, что «Ростову» пойдёт на пользу подписание контракта с Мамаевым.