«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги

«Ливерпуль» может быть исключён из розыгрыша Кубка лиги за использование игрока, который не имел права принимать участие в матче.

Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле. В случае, если вина клуба будет доказана, красные могут быть исключены из турнира. Имя футболиста пока не называется.

«Клуб знает о возможной проблеме, которая связана с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими органами власти, чтобы выяснить факты по данному вопросу, и не будем давать дальнейших комментариев, пока процесс не будет завершён», — гласит заявление в пресс-службе «Ливерпуля».

Ранее The Guardian отреагировал на недовольство российских болельщиков трансляциями АПЛ.