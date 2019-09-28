«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги

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«Ливерпуль» может быть исключён из розыгрыша Кубка лиги за использование игрока, который не имел права принимать участие в матче.
«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги
  • © Han Yan/Xinhua
  • globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле. В случае, если вина клуба будет доказана, красные могут быть исключены из турнира. Имя футболиста пока не называется.

«Клуб знает о возможной проблеме, которая связана с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими органами власти, чтобы выяснить факты по данному вопросу, и не будем давать дальнейших комментариев, пока процесс не будет завершён», — гласит заявление в пресс-службе «Ливерпуля».

Ранее The Guardian отреагировал на недовольство российских болельщиков трансляциями АПЛ.

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