The Guardian отреагировал на недовольство российских болельщиков трансляциями АПЛ

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Британские СМИ выпустили материал по поводу жалоб российских болельщиков на качество трансляций Английской премьер-лиги (АПЛ).
The Guardian отреагировал на недовольство российских болельщиков трансляциями АПЛ
  • © Cafaro/Lapresse
  • globallookpress.com

The Guardian опубликовал статью с заголовком «Злость в России: Как болельщики Премьер-лиги испытывают проблемы с просмотром игр».

В нынешнем сезоне показом матчей занимается платформа Okko Sport, которая уже не раз испытывала технические проблемы. Одним из последних инцидентов является слишком большой наплыв пользователей во время матча «Челси» — «Ливерпуль», с которым сервис не смог справиться и зрители не посмотрели игру.

При этом генеральный директор Okko Иван Городецкий заявил в интервью британскому изданию, что некоторые вещи невозможно предусмотреть заранее, но компания старается всё наладить.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти победил «Рочдейл» в Кубке английской лиги.

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