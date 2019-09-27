The Guardian отреагировал на недовольство российских болельщиков трансляциями АПЛ
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The Guardian опубликовал статью с заголовком «Злость в России: Как болельщики Премьер-лиги испытывают проблемы с просмотром игр».
В нынешнем сезоне показом матчей занимается платформа Okko Sport, которая уже не раз испытывала технические проблемы. Одним из последних инцидентов является слишком большой наплыв пользователей во время матча «Челси» — «Ливерпуль», с которым сервис не смог справиться и зрители не посмотрели игру.
При этом генеральный директор Okko Иван Городецкий заявил в интервью британскому изданию, что некоторые вещи невозможно предусмотреть заранее, но компания старается всё наладить.
Ранее «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти победил «Рочдейл» в Кубке английской лиги.