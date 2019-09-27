СМИ: «Реал» хочет зимой продать футболиста команды Диаса

Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен в зимнее трансферное окно продать нападающего команды Мариано Диаса.

Как сообщает Football Espana, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока, и руководство клуба хочет как можно быстрее избавиться от форварда.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов снизить цену на Диаса, но проблема при трансфере может также возникнуть в связи с высокой зарплатой футболиста.

В прошлом сезоне Диас сыграл 22 матча и забил четыре мяча. В новом же сезоне он ни разу не попадал в заявку команды.

Ранее «Реал» одержал третью победу подряд в Примере.