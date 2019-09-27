СМИ: «Реал» хочет зимой продать футболиста команды Диаса

Короткая ссылка
Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен в зимнее трансферное окно продать нападающего команды Мариано Диаса.

Как сообщает Football Espana, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока, и руководство клуба хочет как можно быстрее избавиться от форварда. 

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов снизить цену на Диаса, но проблема при трансфере может также возникнуть в связи с высокой зарплатой футболиста. 

В прошлом сезоне Диас сыграл 22 матча и забил четыре мяча. В новом же сезоне он ни разу не попадал в заявку команды.

Ранее «Реал» одержал третью победу подряд в Примере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить