Бегун помог добраться сопернику до финиша на ЧМ по лёгкой атлетике

Короткая ссылка
Легкоатлет из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо помог спортсмену из Арубы Джонатану Басби добраться до финиша во время квалификационного забега на 5000 метров на чемпионате мира в Дохе.

Во время соревнований Басби почувствовал себя плохо, а Дабо подхватил его и помог добраться до финиша. Как только спортсмены пересекли финишную линию, Басби упал на землю.

При этом отмечается, что представитель Арубы всё равно был дисквалифицирован. Что касается Дабо, то он смог установить личный рекорд на данной дистанции.

Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене раскритиковала организацию ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить