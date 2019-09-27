Бегун помог добраться сопернику до финиша на ЧМ по лёгкой атлетике

Легкоатлет из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо помог спортсмену из Арубы Джонатану Басби добраться до финиша во время квалификационного забега на 5000 метров на чемпионате мира в Дохе.

Во время соревнований Басби почувствовал себя плохо, а Дабо подхватил его и помог добраться до финиша. Как только спортсмены пересекли финишную линию, Басби упал на землю.

При этом отмечается, что представитель Арубы всё равно был дисквалифицирован. Что касается Дабо, то он смог установить личный рекорд на данной дистанции.

Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене раскритиковала организацию ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе.