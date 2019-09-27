Бегун помог добраться сопернику до финиша на ЧМ по лёгкой атлетике
Во время соревнований Басби почувствовал себя плохо, а Дабо подхватил его и помог добраться до финиша. Как только спортсмены пересекли финишную линию, Басби упал на землю.
При этом отмечается, что представитель Арубы всё равно был дисквалифицирован. Что касается Дабо, то он смог установить личный рекорд на данной дистанции.
Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене раскритиковала организацию ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе.
L'Arubani Johnathan Busby, en grande difficulté lors des séries du 5000 m vendredi à Doha, a dû être soutenu par le Bissau-Guinéen Dabo pour parvenir à rallier l'arrivée https://t.co/zPsnvnRuDy#Doha2019pic.twitter.com/SIyQVOP3VL— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2019