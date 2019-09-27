Квят предположил, что в первой практике у него возникла проблема с топливной системой

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал о проблемах во время первой свободной практики Гран-при «Формулы-1» в России, а также высказался о второй тренировочной сессии на трассе в Сочи.
Квят предположил, что в первой практике у него возникла проблема с топливной системой
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Начало дня было неидеальным. Вероятно, проблема была с топливной системой. Так что пришлось навёрстывать во второй тренировке, тестируя то, что не смогли попробовать в первом сегменте, и подстраивая машину под мои предпочтения», — сказал пилот.

По его мнению, вторая практика прошла достаточно неплохо. Он также выразил намерение сделать всё возможное для успешного выступления в квалификации. 

«Будем бороться до конца», — добавил Квят.

Квалификация Гран-при России состоится 28 сентября в Сочи в 15:00 мск.

Ранее Квят высказался о запрете FIA на его выступление в особенном шлеме на Гран-при России.

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