Квят предположил, что в первой практике у него возникла проблема с топливной системой
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«Начало дня было неидеальным. Вероятно, проблема была с топливной системой. Так что пришлось навёрстывать во второй тренировке, тестируя то, что не смогли попробовать в первом сегменте, и подстраивая машину под мои предпочтения», — сказал пилот.
По его мнению, вторая практика прошла достаточно неплохо. Он также выразил намерение сделать всё возможное для успешного выступления в квалификации.
«Будем бороться до конца», — добавил Квят.
Квалификация Гран-при России состоится 28 сентября в Сочи в 15:00 мск.
Ранее Квят высказался о запрете FIA на его выступление в особенном шлеме на Гран-при России.