Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича

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Ирина Морозюк, жена украинского защитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, приняла участие в челлендже, который запустил шведский форвард американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.
Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
  • © irina_moroziuk
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Морозюк выложила видео трюка в своём Instagram.

Швед опубликовал видео с хештегом #matrixchallenge, на котором удерживает мяч на груди, отклонившись назад, и выполняет движения руками, как главный герой фильма «Матрица» Нео, который в одной из сцен подобным образом уклонялся от летящих в него пуль.

Ибрагимович предложил повторить трюк хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу, российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и своему агенту Мино Райоле, отметив их под записью.

Ранее Нурмагомедов назвал ерундой вызов Ибрагимовича.

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