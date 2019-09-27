Ибрагимович придумал новый футбольный челлендж и предложил Нурмагомедову его повторить
- Reuters
Швед опубликовал видео с хештегом #matrixchallenge, на котором удерживает мяч на груди, отклонившись назад, и выполняет движения руками, как главный герой фильма «Матрица» Нео, который в одной из сцен подобным образом уклонялся от летящих в него пуль.
Matrix challenge: @paulpogba@DjokerNole@TeamKhabib@MinoRaiola SHOW ME #matrixchallengepic.twitter.com/ZEUk8o0Wi0— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 27 сентября 2019 г.
Ибрагимович также предложил повторить челлендж хавбеку МЮ Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу, российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и своему агенту Мино Райоле, отметив их под записью.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS.