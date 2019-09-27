Ибрагимович придумал новый футбольный челлендж и предложил Нурмагомедову его повторить

Шведский нападающий клуба североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём Twitter запустил новый челлендж.

Швед опубликовал видео с хештегом #matrixchallenge, на котором удерживает мяч на груди, отклонившись назад, и выполняет движения руками, как главный герой фильма «Матрица» Нео, который в одной из сцен подобным образом уклонялся от летящих в него пуль.

Ибрагимович также предложил повторить челлендж хавбеку МЮ Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу, российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и своему агенту Мино Райоле, отметив их под записью.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS.