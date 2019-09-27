Норвежские легкоатлеты из-за отравлений покинули отель в Катаре, в котором живут россияне

Представитель российской делегации на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе рассказал об условиях в отеле, в котором поселились россияне.

«Условия проживания в отеле ужасные: первый этаж весь в золоте, а всё остальное — натуральный дом колхозника. Если сравнивать условия этого отеля с тем местом пребывания, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звёзд, еда здесь такая, что невозможно есть. Неслучайно норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель», — приводит слова представителя делегации ТАСС.

Он отметил, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций стоит как можно скорее разобраться в этой ситуации.

Чемпионат мира в Катаре стартует 27 сентября и завершится 6 октября.

Ранее сообщалось, что конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА.