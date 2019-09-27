Тайский гонщик «Формулы-1» назвал Сочи чудесным местом

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Тайский гонщик команды «Формулы-1» Red Bull Александер Албон поделился воспоминаниями от своего первого визита на трассу в Сочи в качестве пилота «Формулы-2».
Тайский гонщик «Формулы-1» назвал Сочи чудесным местом
  • Reuters

«Да, это было в 2018-м. Отличный вышел год, удачная гонка. Я получил удовольствие от Сочи, и мне понравилась трасса. Знаете, пилотам всегда нравятся трассы, на которых они одерживают победы. В целом, это достаточно техничная трасса, со множеством интересных поворотов, но именно это и делает её сложной — легко допустить ошибку. И тем не менее Сочи — чудесное место, и погода здесь замечательная», — рассказал Албон RT.

Он отметил, что, конечно, хотел бы повторить свой прошлогодний успех уже в качестве пилота «Формулы-1».

«Надеюсь на это. Мне пришлось потерять пять стартовых позиций, что может немного усложнить ситуацию. Но команда приложит максимум усилий, чтобы я мог наверстать упущенное», — добавил 23-летний гонщик.

Ранее появилась информация, что этап «Формулы-1» может быть перенесён из Сочи в Санкт-Петербург.

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