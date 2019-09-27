УЕФА перенёс матч женских сборных Косово и России
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), новое место и дата проведения встречи будут объявлены позднее.
Изначально матч должен был пройти в Приштине 4 октября.
После двух туров квалификации сборная России занимает второе место в группе А набрав 6 очков. Помимо команды Косово соперниками россиянок являются сборные Нидерландов, Словении, Турции и Эстонии.
Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал футболиста молодёжной сборной России Игнатьева на три матча.