УЕФА перенёс матч женских сборных Косово и России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по соображениям безопасности изменил место проведения матча отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года между женскими сборными Косово и России.
УЕФА перенёс матч женских сборных Косово и России
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), новое место и дата проведения встречи будут объявлены позднее.

Изначально матч должен был пройти в Приштине 4 октября.

После двух туров квалификации сборная России занимает второе место в группе А набрав 6 очков. Помимо команды Косово соперниками россиянок являются сборные Нидерландов, Словении, Турции и Эстонии.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал футболиста молодёжной сборной России Игнатьева на три матча.

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