«Милан» проиграл «Торино» в матче Серии А

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«Милан» потерпел поражение от «Торино» в матче пятого тура итальянской Серии А.
«Милан» проиграл «Торино» в матче Серии А
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Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико ди Торино», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

За «Милан» на 19-й минуте забил Кшиштоф Пёнтек, реализовавший пенальти.

Победу «Торино» принесли голы Адреа Белотти, забившего на 72-й и 76-й минутах.

На 73-й минуте с лавки запасных был удалён резервный голкипер россонери Пепе Рейна за излишнее апеллирование к арбитру после первого пропущенного командой мяча.

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Лацио» в Серии А.

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