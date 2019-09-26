Руководство «Рубина» выразило поддержку тренерскому штабу команды

Казанский футбольный клуб «Рубин» выступил с обращением к болельщикам в свете неудовлетворительных результатов команды.

«Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта», — говорится в обращении.

«Рубин», возглавляемый испанцем Эдуардо Докампо, потерпел пять поражений подряд во всех турнирах — четыре в Российской премьер-лиге и одно в 1/16 финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Рубин» крупно уступил «Химкам» и вылетел из Кубка России по футболу.