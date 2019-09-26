В Госдуме рассказали о турнире по самбо «Кубок двух морей» в Керчи

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Депутат Госдумы Константин Бахарев в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о турнире по самбо «Кубок двух морей» в Керчи.
В Госдуме рассказали о турнире по самбо «Кубок двух морей» в Керчи
  • РИА Новости

«Турнир выполняет важную миссию — популяризирует самбо. С каждым годом всё больше спортсменов из разных городов и стран приезжают бороться в Керчь, что способствует развитию вида спорта в Крыму и за его пределами», — заявил он.

Как отметил Бахарев, успешное проведение турнира и расширение географии его участников обеспечили высокий статус в спортивном календаре.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о всероссийских соревнованиях «Фестиваль единоборств» в Ижевске.

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