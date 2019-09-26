Мамаев — жене: у меня много кто за тобой следил

Вышедший на свободу после тюремного заключения футболист Павел Мамаев рассказал жене Алане, что несколько людей следили за ней и говорили ему, чем она занимается.

Алана Мамаева, жена экс-игрока «Краснодара» Павла Мамаева, опубликовала в своём Instagram фрагмент из видеоинтервью с мужем. В частности, футболист сказал: «У меня, кстати, много кто за тобой следил… Я знаю кое-что про тебя».

Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам лишения свободы за серию потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года футболист вышел на свободу по УДО.

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