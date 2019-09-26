Бывший тренер «Спартака» Романцев поддержал Кононова

По мнению бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева, клубу не стоит спешить с увольнением нынешнего наставника Олега Кононова.

«Сейчас, по сути, идёт строительство новой команды. И спешка здесь никогда ни к чему хорошему не приводила. Просто нужно пережить этот момент, поскольку настоящий коллектив подобные неудачи закаляют, делают крепче. Вот такую проверку на прочность предстоит сейчас пройти «Спартаку» и его тренеру», — сказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

После серии из четырёх поражений ряд специалистов и болельщики команды призывали уволить главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

Ранее были подведены итоги матчей 1/16 финала Кубка России.