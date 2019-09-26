Бывший тренер «Спартака» Романцев поддержал Кононова

Короткая ссылка
По мнению бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева, клубу не стоит спешить с увольнением нынешнего наставника Олега Кононова.
Бывший тренер «Спартака» Романцев поддержал Кононова
  • РИА Новости

«Сейчас, по сути, идёт строительство новой команды. И спешка здесь никогда ни к чему хорошему не приводила. Просто нужно пережить этот момент, поскольку настоящий коллектив подобные неудачи закаляют, делают крепче. Вот такую проверку на прочность предстоит сейчас пройти «Спартаку» и его тренеру», — сказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

После серии из четырёх поражений ряд специалистов и болельщики команды призывали уволить главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

Ранее были подведены итоги матчей 1/16 финала Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить