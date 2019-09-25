Нурмагомедов опубликовал фото в боксёрских перчатках

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях фото в боксёрских перчатках.

«С чемпионами из Американской академии кикбоксинга. Я стал профессионалом благодаря им. Тренер Хавьер Мендес всегда говорит нам: «Тренируйся с умом и всегда прислушивайся к своему телу», — подписал Нурмагомедов фотографию в своём Instagram.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что бразильский боец Леонарду Сантос вызвал Нурмагомедова на поединок.