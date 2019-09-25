Хохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча»
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- РИА Новости
«В поражении виноват прежде всего я. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой», — цитирует Хохлова официальный сайт «Динамо».
По его словам, бело-голубые не выполнили план на игру, но, как он считает, поражение в минувшем матче складывается из многих факторов.
«Динамо» проиграло «Лучу» со счётом 0:1.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на поражение команды.