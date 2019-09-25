Хохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

«В поражении виноват прежде всего я. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой», — цитирует Хохлова официальный сайт «Динамо».

По его словам, бело-голубые не выполнили план на игру, но, как он считает, поражение в минувшем матче складывается из многих факторов.

«Динамо» проиграло «Лучу» со счётом 0:1.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на поражение команды.