Силкин о поражении «Динамо»: это ни в какие ворота не лезет

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение команды от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

«Это вообще ни в какие ворота не лезет! Невероятно обидно наблюдать за таким положением дел в «Динамо». Сейчас команду нужно встряхнуть переменами. В команде есть руководители, вот им и решать это», — цитирует эксперта «Чемпионат».

При этом он считает, что проблемы бело-голубых связаны не только с работой тренера Дмитрия Хохлова. Силкин также раскритиковал инфраструктуру в академии «Динамо» и высказал мнение, что костяк команды не может состоять из легионеров.

«У «Спартака» есть вторая команда, у «Зенита». Может, стоит с них брать пример? «Динамо» отстаёт на один-два шага от ведущих команд РПЛ», — сказал Силкин.

«Динамо» на выезде уступило «Лучу» со счётом 0:1.

Ранее появилось видео разговора Шунина с фанатами «Динамо» после вылета из Кубка России.