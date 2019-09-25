Появилось видео разговора Шунина с фанатами «Динамо» после вылета из Кубка России
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Видео выложил в Twitter журналист Руслан Абушкин.
После игры голкипер подошёл к трибунам, на которой находились болельщики бело-голубых.
«Давайте поддержим друг друга. Нам самим сложно», — сказал Шунин.
Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Ранее во Всероссийском объединении болельщиков прокомментировали ситуацию с наставником «Динамо» Дмитрием Хохловым.