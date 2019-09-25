Появилось видео разговора Шунина с фанатами «Динамо» после вылета из Кубка России

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В сети было опубликовано видео разговора голкипера московского «Динамо» с фанатами команды после поражения от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
Появилось видео разговора Шунина с фанатами «Динамо» после вылета из Кубка России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Видео выложил в Twitter журналист Руслан Абушкин.

После игры голкипер подошёл к трибунам, на которой находились болельщики бело-голубых.

«Давайте поддержим друг друга. Нам самим сложно», — сказал Шунин.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее во Всероссийском объединении болельщиков прокомментировали ситуацию с наставником «Динамо» Дмитрием Хохловым.

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