Первый тренер Головина отреагировал на обложку французского журнала с футболистом

Короткая ссылка
Первый тренер российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов высказался об обложке французского журнала L'Equipe после дубля и результативной передачи футболиста в матче седьмого тура Лиги 1 с «Ниццей».
Первый тренер Головина отреагировал на обложку французского журнала с футболистом
  • © SERGE HAOUZI/Xinhua
  • globallookpress.com

«Видел обложку L'Equipe. Конечно, берёт гордость. Представьте себе: где Москва, Монако — а где Калтан», — цитирует специалиста «Чемпионат».

После матча, в котором «Монако» одержал победу со счётом 3:1, журнал вышел с обложкой с изображением россиянина и с материалом под заголовком «Спасибо, Головин».

Плясунов также заявил, что у него вызывает восхищение игра его бывшего подопечного. По его мнению, хавбек уже справился с адаптацией и не испытывает трудностей при выступлении в чемпионате Франции.

«Многие говорили, что он зря уехал, но я считаю, что он сделал правильный выбор и находится сейчас там, где надо. Всё будет нормально, он получит то, чего хочет», — сказал Плясунов.

Ранее Леонарду Жардим рассказал о важности Головина для «Монако».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить