Первый тренер Головина отреагировал на обложку французского журнала с футболистом

Первый тренер российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов высказался об обложке французского журнала L'Equipe после дубля и результативной передачи футболиста в матче седьмого тура Лиги 1 с «Ниццей».

«Видел обложку L'Equipe. Конечно, берёт гордость. Представьте себе: где Москва, Монако — а где Калтан», — цитирует специалиста «Чемпионат».

После матча, в котором «Монако» одержал победу со счётом 3:1, журнал вышел с обложкой с изображением россиянина и с материалом под заголовком «Спасибо, Головин».

Плясунов также заявил, что у него вызывает восхищение игра его бывшего подопечного. По его мнению, хавбек уже справился с адаптацией и не испытывает трудностей при выступлении в чемпионате Франции.

«Многие говорили, что он зря уехал, но я считаю, что он сделал правильный выбор и находится сейчас там, где надо. Всё будет нормально, он получит то, чего хочет», — сказал Плясунов.

Ранее Леонарду Жардим рассказал о важности Головина для «Монако».