Фетисов поделился воспоминаниями об Анатолии Тарасове и Скотти Боумэ
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- РИА Новости
«Анатолий Владимирович был выдающимся тренером и психологом, как и Скотти Боумэн, который возглавлял тот «Детройт». Между этими людьми очень много общего. Они в хоккее не машину искали. Вообще какое отношение слово «машина» имеет к нашей игре?» — заявил он.
По его словам, Тарасов искал душу в игре, опередил своё время на десятилетия, был нереально харизматичным человеком.
Как считает Фетисов, Боумэн был таким же.
В июле советский и российский хоккеист Павел Буре в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о том, что член тренерского штаба петербургского СКА Алексей Кудашов возглавит сборную России.