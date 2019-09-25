Фетисов поделился воспоминаниями об Анатолии Тарасове и Скотти Боумэ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о тренерах Анатолии Тарасове и Скотти Боумэне.

«Анатолий Владимирович был выдающимся тренером и психологом, как и Скотти Боумэн, который возглавлял тот «Детройт». Между этими людьми очень много общего. Они в хоккее не машину искали. Вообще какое отношение слово «машина» имеет к нашей игре?» — заявил он.

По его словам, Тарасов искал душу в игре, опередил своё время на десятилетия, был нереально харизматичным человеком.

Как считает Фетисов, Боумэн был таким же.

В июле советский и российский хоккеист Павел Буре в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о том, что член тренерского штаба петербургского СКА Алексей Кудашов возглавит сборную России.