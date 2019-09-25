Фетисов поделился воспоминаниями о «русской пятёрке» в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделился воспоминаниями о «русской пятёрке» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Нам повезло, что мы собрались в той «русской пятёрке». Очень жаль Владимира Константинова и Сергея Мнацаканова, которые попали в страшную автокатастрофу через несколько дней после того, как мы завоевали наш первый Кубок Стэнли», — заявил он.

По его словам, история «русской пятёрки» удивительна. Как отметил Фетисов, о том «Детройте» сняли третий фильм за последние шесть лет.

Он также отметил, что люди пытаются понять, в чём секрет того успеха.

«Думаю, они не поймут никогда. Да, у многих есть желание стать первыми. Но как это сделать? Да ещё в то время, на переломе веков, эпох и политических строев? Мы, пятеро, тогда всё понимали. Знаем это и теперь», — добавил Фетисов.

В июле советский и российский хоккеист Павел Буре в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о том, что член тренерского штаба петербургского СКА Алексей Кудашов возглавит сборную России.