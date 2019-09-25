Богословская: Ласицкене пытается обезопасить своё участие в Олимпиаде

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Экс-легкоатлетка Ольга Богословская прокомментировала заявление Марии Ласицкене о желании тренироваться в другой стране в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Богословская: Ласицкене пытается обезопасить своё участие в Олимпиаде
  • Reuters

«Она пытается обезопасить своё участие в Олимпиаде. Если РУСАДА лишат статуса соответствия, то проведение тренировок за рубежом может быть логичным шагом. Маша будет находиться в юрисдикции другой страны, следовательно, к ней будут приходить допинг-офицеры этого государства. Она же не сказала, что собирается сменить гражданство и выступать за другую страну», — сказала Богословская RT.

Российская легкоатлетка заявила, что если РУСАДА лишат статуса соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA), то она переедет тренироваться в другую страну, чтобы быть доступной для допинг-офицеров.

Ранее Богословская назвала логичным решение IAAF по ВФЛА.

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