Богословская: Ласицкене пытается обезопасить своё участие в Олимпиаде
- Reuters
«Она пытается обезопасить своё участие в Олимпиаде. Если РУСАДА лишат статуса соответствия, то проведение тренировок за рубежом может быть логичным шагом. Маша будет находиться в юрисдикции другой страны, следовательно, к ней будут приходить допинг-офицеры этого государства. Она же не сказала, что собирается сменить гражданство и выступать за другую страну», — сказала Богословская RT.
Российская легкоатлетка заявила, что если РУСАДА лишат статуса соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA), то она переедет тренироваться в другую страну, чтобы быть доступной для допинг-офицеров.
Ранее Богословская назвала логичным решение IAAF по ВФЛА.