Богословская назвала логичным решение IAAF по ВФЛА

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Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Богословская назвала логичным решение IAAF по ВФЛА
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Учитывая всё произошедшее в последнее время, особенно ситуацию с РУСАДА, решение по продлению срока отстранения было вполне логичным. ВФЛА должна что-то делать и бороться за свои права. В качестве причин отказа в восстановлении значатся ситуация вокруг РУСАДА, а также несоответствия между базой LIMS и данными московской антидопинговой лаборатории. При этом стоит отметить, что ВФЛА не имеет к этому никакого отношения», — заявила Богословская в интервью RT.

23 сентября IAAF в 12-й раз приняла решение продлить отстранение ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года.

Ранее Шляхтин рассказал о тяжёлом финансовом положении ВФЛА в связи с отстранением.

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