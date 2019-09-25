Шляхтин рассказал о тяжёлом финансовом положении ВФЛА в связи с отстранением

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация испытывает финансовые трудности в связи с приостановленным членством в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Факт отстранения нашей федерации от членства в IAAF негативно сказывается на финансовой поддержке российской лёгкой атлетики со стороны спонсоров. Федерация с трудом может выполнять свои обязательства, в том числе и в вопросе компенсации всех затрат IAAF. На сегодняшний день нами оплачены все счета и переведено в IAAF около $3,4 млн», — сказал Шляхтин.

23 сентября совет IAAF в 12-й раз продлил отстранение ВФЛА. 25 сентября конгресс организации поддержал данное решение.

Ранее Шляхтин заявил, что отстранение ВФЛА привело к регрессу лёгкой атлетики в России.