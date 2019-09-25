Шляхтин заявил, что отстранение ВФЛА привело к регрессу лёгкой атлетики в России

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин во время своего выступления на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил, что длительное отстранение его организации негативно сказалось на развитии данного вида спорта в стране.

«Я бы хотел проинформировать вас о другой негативной стороне столь длительного коллективного наказания. В будущем это необходимо учитывать при применении таких санкций к другим федерациям. Мы все понимаем, что коллективные санкции ударили не только по виновникам нарушений. Они привели к регрессу всей российской лёгкой атлетики», — сказал Шляхтин.

IAAF приостановила членство ВФЛА в ноябре 2015 года после расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

Ранее сообщалось, что конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА.