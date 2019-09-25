Шляхтин заявил, что отстранение ВФЛА привело к регрессу лёгкой атлетики в России
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- РИА Новости
«Я бы хотел проинформировать вас о другой негативной стороне столь длительного коллективного наказания. В будущем это необходимо учитывать при применении таких санкций к другим федерациям. Мы все понимаем, что коллективные санкции ударили не только по виновникам нарушений. Они привели к регрессу всей российской лёгкой атлетики», — сказал Шляхтин.
IAAF приостановила членство ВФЛА в ноябре 2015 года после расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.
Ранее сообщалось, что конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА.