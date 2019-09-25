Кудерметова уступила Мартич в 1/8 финала турнира WTA в Ухани

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайской Ухани.

Поединок завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу хорватской спортсменки. Матч продолжался 57 минут.

В следующем раунде турнира Мартич сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла Свитолиной на турнире WTА в Ухани.