Кудерметова уступила Мартич в 1/8 финала турнира WTA в Ухани
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайской Ухани.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Поединок завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу хорватской спортсменки. Матч продолжался 57 минут.
В следующем раунде турнира Мартич сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.
Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла Свитолиной на турнире WTА в Ухани.
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