Кудерметова уступила Мартич в 1/8 финала турнира WTA в Ухани

Короткая ссылка
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайской Ухани.
Кудерметова уступила Мартич в 1/8 финала турнира WTA в Ухани
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Поединок завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу хорватской спортсменки. Матч продолжался 57 минут.

В следующем раунде турнира Мартич сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла Свитолиной на турнире WTА в Ухани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить