Томпсон заявил, что если бы не его травма, «Голден Стейт» выиграл бы финал НБА у «Торонто»

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поделился мыслями о финальной серии с «Торонто Рэпторс».
Томпсон заявил, что если бы не его травма, «Голден Стейт» выиграл бы финал НБА у «Торонто»
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Чувствовал себя лучше, чем в любом другом финале прежде. На мой взгляд, мы бы выиграли титул, если бы не травма. Но такова природа спорта, понимаете? Не так уж и важно, что было бы, если бы... Это тяжёлая часть, которую нужно принимать», — приводит слова Томпсона Sportsnet.

В шестой игре финала НБА «Торонто Рэпторс» он получил разрыв крестообразной связки левого колена. «Голден Стэйт» потерпел поражение в том матче, и, таким образом, команда из Канады стала чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что экс-баскетболист сборной России стал директором по селекции «Бруклина».

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