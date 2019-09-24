В Албании после боя скончался болгарский боксёр

После поединка с Ардитом Мурджией, который состоялся в Албании, скончался болгарский боксёр Борис Станчов.

Как сообщает Boec.bg со ссылкой на Болгарский союз профессионального бокса, боксёр Борис Станчов потерял сознание в четвёртом раунде поединка с Ардитом Мурджией, который проходил в албанском городе Шкодра. Бригада медиков сумела вернуть спортсмена в чувство, он был доставлен в больницу, но спустя непродолжительное время скончался.

Станчов провёл на профессиональном ринге пять поединков (без учёта последнего), уступив в каждом из них.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по боксу в Улан-Удэ.