Ласицкене заявила, что уедет из России в случае отстранения РУСАДА
- РИА Новости
«Если вновь отстранят РУСАДА, мы уедем тренироваться за пределы страны, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Если понадобится пойти в CAS, я пойду и буду бороться там за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за непонятных людей, которые не могут честно делать свою работу, я не намерена», — написала Ласицкене в Instagram.
WADA инициировало процесс исключения РУСАДА из числа членов организации из-за обнаруженных расхождений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее сообщалось, что вероятность отстранения России от Олимпиады-2020 очень высока.