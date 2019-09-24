Ласицкене заявила, что уедет из России в случае отстранения РУСАДА

Короткая ссылка
Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что в случае отстранения России из Олимпийских игр — 2020 она уедет из страны и будет добиваться разрешения выступить на соревнованиях через Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ласицкене заявила, что уедет из России в случае отстранения РУСАДА
  • РИА Новости

«Если вновь отстранят РУСАДА, мы уедем тренироваться за пределы страны, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Если понадобится пойти в CAS, я пойду и буду бороться там за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за непонятных людей, которые не могут честно делать свою работу, я не намерена», — написала Ласицкене в Instagram.

WADA инициировало процесс исключения РУСАДА из числа членов организации из-за обнаруженных расхождений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что вероятность отстранения России от Олимпиады-2020 очень высока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить