Ласицкене заявила, что уедет из России в случае отстранения РУСАДА

Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что в случае отстранения России из Олимпийских игр — 2020 она уедет из страны и будет добиваться разрешения выступить на соревнованиях через Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Если вновь отстранят РУСАДА, мы уедем тренироваться за пределы страны, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Если понадобится пойти в CAS, я пойду и буду бороться там за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за непонятных людей, которые не могут честно делать свою работу, я не намерена», — написала Ласицкене в Instagram.

WADA инициировало процесс исключения РУСАДА из числа членов организации из-за обнаруженных расхождений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что вероятность отстранения России от Олимпиады-2020 очень высока.