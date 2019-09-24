СМИ: Вероятность отстранения Россия от Олимпиады-2020 очень высока
- РИА Новости
Как сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники, существует очень высокая вероятность отстранения России от участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Причиной является несоответствие базы данных московской лаборатории и базы LIMS, имеющейся в распоряжении WADA.
Также, по информации источника, Россия может быть отстранена от всех соревнований, подпадающих под юрисдикцию WADA.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может пропустить ЧМ из-за допингового скандала.