СМИ: Вероятность отстранения Россия от Олимпиады-2020 очень высока

Из-за допингового скандала, связанного с несоответствием базы данных московской лаборатории с информацией, имеющейся у Международного антидопингового агентства (WADA), Россия может не быть допущена к Олимпиаде-2020.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники, существует очень высокая вероятность отстранения России от участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Причиной является несоответствие базы данных московской лаборатории и базы LIMS, имеющейся в распоряжении WADA.

Также, по информации источника, Россия может быть отстранена от всех соревнований, подпадающих под юрисдикцию WADA.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может пропустить ЧМ из-за допингового скандала.