Мамаева пригласили в чемпионат Крыма

Короткая ссылка
Бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который был осуждён за серию потасовок в центре Москвы и вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению, пригласили поиграть за одну из команд Крыма.
Мамаева пригласили в чемпионат Крыма
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы были бы только рады. У нас можно заявиться в любую команду до 26 сентября. Для популяризации футбола приезд таких футболистов пойдёт в плюс. Но я думаю, что это больше из разряда издевательства над нами, чем правды. У нас средние зарплаты игроков 20—40 тыс. рублей в месяц. Но любой наш клуб будет рад видеть такого футболиста, как Мамаев. Считаю, он искупил свою вину перед законом. Когда человек выходит из колонии, а его не берут на работу — это неправильно. Мы были бы готовы его взять», — приводит слова президента Крымского футбольного союза Юрия Ветохи «РБ-Спорт».

Павел Мамаев покинул ИК №4 города Алексеевки по условно-досрочному освобождению 17 сентября. Футболист отбывал наказание за серию потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее футболист «Краснодара» Ари заявил, рад выходу Мамаева на свободу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить