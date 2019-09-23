Футболист «Краснодара» Ари: счастлив, что Мамаев вышел на свободу

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Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал освобождение из колонии своего бывшего партнёра по команде полузащитника Павла Мамаева.
Футболист «Краснодара» Ари: счастлив, что Мамаев вышел на свободу
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Очень счастлив, что он вышел на свободу. Ему сейчас важно делать то, что он и должен, — играть в футбол. Желаю ему удачи, где бы он ни играл: в «Краснодаре» или в других командах. Я всегда буду его поддерживать», — приводит слова Ари «Рейтинг Букмекеров».

Он также добавил, что ему больше не хотелось бы затрагивать эту тему.

17 сентября Мамаев, осуждённый за участие в серии потасовок в центре Москвы вместе с Александром Кокориным, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. 20 сентября «Краснодар», которому принадлежали права на полузащитника, расторг с ним контракт.

Ранее жена Мамаева анонсировала интервью со своим мужем.

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