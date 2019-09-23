Футболист «Краснодара» Ари: счастлив, что Мамаев вышел на свободу

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал освобождение из колонии своего бывшего партнёра по команде полузащитника Павла Мамаева.

«Очень счастлив, что он вышел на свободу. Ему сейчас важно делать то, что он и должен, — играть в футбол. Желаю ему удачи, где бы он ни играл: в «Краснодаре» или в других командах. Я всегда буду его поддерживать», — приводит слова Ари «Рейтинг Букмекеров».

Он также добавил, что ему больше не хотелось бы затрагивать эту тему.

17 сентября Мамаев, осуждённый за участие в серии потасовок в центре Москвы вместе с Александром Кокориным, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. 20 сентября «Краснодар», которому принадлежали права на полузащитника, расторг с ним контракт.

Ранее жена Мамаева анонсировала интервью со своим мужем.