Ван Дейк стал вторым в голосовании за лучшего футболиста года
Как сообщает официальный сайт ФИФА, обладатель награды стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Он получил 46 баллов.
Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (38), а нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду замкнул тройку лучших (36).
В голосовании приняли участие тренеры и капитаны национальных команд, журналисты, а также болельщики.
Месси помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании минувшего сезона и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Помимо этого, он стал бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Аргентины.
Ранее сообщалось, что Меган Рапино признана лучшей футболисткой по версии ФИФА.