Ван Дейк стал вторым в голосовании за лучшего футболиста года

Стали известны результаты голосования за лучшего игрока мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает официальный сайт ФИФА, обладатель награды стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Он получил 46 баллов.

Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (38), а нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду замкнул тройку лучших (36).

В голосовании приняли участие тренеры и капитаны национальных команд, журналисты, а также болельщики.

Месси помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании минувшего сезона и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Помимо этого, он стал бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Меган Рапино признана лучшей футболисткой по версии ФИФА.