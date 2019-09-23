СМИ: «Реал» интересуется футболистом «Манчестер Сити» Стерлингом

Испанский футбольный клуб «Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника английского «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Как сообщает The Athletic, коллектив из Мадрида летом пытался приобрести хавбека, но переговоры не увенчались успехом.

Тем не менее «Реал» ещё раз попытается купить игрока. Руководство «сливочных» намерено сделать предложение «Манчестер Сити» в январе 2020 года.

Стерлинг защищает цвета «горожан» с 2015 года. За это время он сыграл за команду 198 матчей, забил 75 мячей и сделал 65 результативных передач.

Ранее гол Бензема помог «Реалу» минимально обыграть «Севилью».