Журова считает преждевременным говорить об отстранении от ОИ-2020

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала в беседе с RT ситуацию с возможным недопуском россиян к Олимпийским играм 2020 года из-за выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
Журова считает преждевременным говорить об отстранении от ОИ-2020
  • РИА Новости

«Преждевременно говорить об этом. Даже если отстранят ту же РУСАДА, объясняя это тем, что какие-то нарушения были сделаны, пока это не имеет отношения к спортсменам. Опять мы понимаем, что начнётся та же эпопея, которая была до того… Наверное, опять могут принимать какие-то отдельные решения, если это будет доказано. Например, у Федерации лёгкой атлетики есть проблемы, а у Федерации конькобежного спорта нет ни одной проблемы, то есть и они будут через три недели принимать конкретные решения, что с этим сделать», — заявила Журова RT.

Ранее она высказала мнение о ситуации вокруг РУСАДА и манипуляции с данными московской лаборатории.

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