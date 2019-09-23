Журова прокомментировала ситуацию вокруг РУСАДА и манипуляции с данными московской лаборатории

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала в беседе с RT ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

«Дело в том, что мы не видим документов, не знаем, как выглядит эта база и какие претензии предъявлены, нужно смотреть документы и понимать, что за манипуляции, что за подделка документов произошла. За какой период? Тоже важно. В период бытности ещё господина Родченкова или это было позже? Но пока мы этого не знаем, у нас есть три недели. Мы знаем, что какое-то время база находилась какой-то период в СК России, они проводили свои исследования и следственные действия, у них наверняка тоже могут быть ответы», — заявила Журова RT.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Ранее в Госдуме высказали мнение, что ситуация вокруг РУСАДА является очередной попыткой скомпрометировать Россию.