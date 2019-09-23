Почётный президент ОКР высказался о ситуации вокруг РУСАДА

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

«Дело в том, что у меня на руках ничего нет, а мне как опытному и министру, и президенту очень трудно ответить абстрактно… Мне не хочется в смуту вводить без чётких своих заявлений. Я согласен только с тем, что правильно решение Международного олимпийского комитета допустить нашу команду к Олимпиаде в Японии и что мы на сегодняшний день соответствуем всем требованиям по всем видам спорта, которые необходимы для МОК. Это самое важное сообщение, а детали сейчас начнутся по отдельным видам спорта, потому как мы знаем, какое отношение и к лёгкой атлетике, и даже к штанге, и к боксу, и я думаю, что это должны быть чёткие ответы, для этого надо иметь те данные, о которых мы сейчас слышим», — заявил Тягачёв RT.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Ранее в ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов.