Драчёв заявил, что восстановление СБР не зависит от ситуации с РУСАДА
- РИА Новости
«Мы следим за ситуацией с WADA и РУСАДА, каждый день получаем информацию. Но всё равно мы должны выполнять ту работу, которую вели изначально. Но я бы не ставил вопрос восстановления СБР в зависимость от того, что происходит с РУСАДА. Это параллельные процессы. Если произойдёт худшее, мы и к этому должны быть готовы», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.
Ранее сообщалось, что WADA не будет устанавливать дедлайн по решению о статусе РУСАДА.