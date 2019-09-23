Драчёв заявил, что восстановление СБР не зависит от ситуации с РУСАДА

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не влияет на процесс восстановления членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Мы следим за ситуацией с WADA и РУСАДА, каждый день получаем информацию. Но всё равно мы должны выполнять ту работу, которую вели изначально. Но я бы не ставил вопрос восстановления СБР в зависимость от того, что происходит с РУСАДА. Это параллельные процессы. Если произойдёт худшее, мы и к этому должны быть готовы», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее сообщалось, что WADA не будет устанавливать дедлайн по решению о статусе РУСАДА.