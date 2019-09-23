WADA не будет устанавливать дедлайн по решению о статусе РУСАДА
- РИА Новости
«После того как ответ будет получен и проанализирован, отдел расследований и независимые эксперты предоставят отчёт комиссии по соответствию, которая примет решение о возможной рекомендации исполкому. Никакого дедлайна установлено не будет», — говорится в заявлении WADA.
Отмечается, что исполком очень серьёзно отнёсся к данному вопросу и намерен его решить без промедления.
Ранее сообщалось, что WADA изучает 47 дел россиян на основе данных московской лаборатории.