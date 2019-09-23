WADA не будет устанавливать дедлайн по решению о статусе РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не ставит конечных сроков принятия решения по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как будет получен ответ по вопросу несоответствия данных московской лаборатории.
WADA не будет устанавливать дедлайн по решению о статусе РУСАДА
  • РИА Новости

«После того как ответ будет получен и проанализирован, отдел расследований и независимые эксперты предоставят отчёт комиссии по соответствию, которая примет решение о возможной рекомендации исполкому. Никакого дедлайна установлено не будет», — говорится в заявлении WADA.

Отмечается, что исполком очень серьёзно отнёсся к данному вопросу и намерен его решить без промедления.

Ранее сообщалось, что WADA изучает 47 дел россиян на основе данных московской лаборатории.

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