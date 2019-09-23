WADA изучает 47 дел россиян на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает расследование 47 случаев нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, выявленных на основании данных из базы московской лаборатории.

Об этом говорится в заявлении WADA, выдержку из которого приводит Reuters.

Отмечается, что в этих делах, уже переданных в спортивные федерации, не выявлено расхождений между LIMS и данными извлечёнными из московской лаборатории.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), лишённое статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России, было восстановлено в правах после завершения процесса передачи данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.