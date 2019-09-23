WADA изучает 47 дел россиян на основе данных московской лаборатории
- globallookpress.com
Об этом говорится в заявлении WADA, выдержку из которого приводит Reuters.
Отмечается, что в этих делах, уже переданных в спортивные федерации, не выявлено расхождений между LIMS и данными извлечёнными из московской лаборатории.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), лишённое статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России, было восстановлено в правах после завершения процесса передачи данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.