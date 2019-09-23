Пахноцкая: РУСАДА полностью соответствует кодексу WADA

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что на сегодняшний день организация полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Пахноцкая: РУСАДА полностью соответствует кодексу WADA
  • РИА Новости

«РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА, лишённое статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России, было восстановлено в правах после передачи данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.

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