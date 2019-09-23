Пахноцкая: РУСАДА полностью соответствует кодексу WADA
- РИА Новости
«РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.
Российское антидопинговое агентство РУСАДА, лишённое статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России, было восстановлено в правах после передачи данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.