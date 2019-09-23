Пахноцкая: РУСАДА полностью соответствует кодексу WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что на сегодняшний день организация полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА, лишённое статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России, было восстановлено в правах после передачи данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.